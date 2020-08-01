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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 августа 2020, 15:00 1

В Запорожской области легковик столкнулся с грузовиком, 4 погибших

01 августа 2020, 15:00 1
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Водителя фуры госпитализировали с многочисленными травмами
Водителя фуры госпитализировали с многочисленными травмами
Фото: Нацполиция
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Утром 1 августа в Запорожской области на трассе Васильевка-Бердянск произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данами правоохранителей, водитель автомобиля "BМW" во время обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль "MАN".

В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места аварии, по данному факту возбудили уголовное дело.

Напомним,

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