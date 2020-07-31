День полтавского сурка
Смотрите в новом выпуске "Зе!Шкварки" на канале RegioNews: главное событие недели - безрезультатные поиски "полтавского террориста" Романа Скрипника, который во время спецоперации взял в заложники полковника полиции, сбежал от правоохранителей и уже больше недели скрывается в полях под Миргородом.
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