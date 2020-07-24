"Полтавского террориста" до сих пор не нашли, к поискам привлечена авиация

Спецоперация по его поиску продолжалась всю ночь

Спецоперация по его поиску продолжалась всю ночь

Фото: poltava.to

В Полтавской области всю ночь продолжались поиски Романа Скрыпника, который вчера, 23 июля взял в заложники полковника полиции.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Полтавской области, передает RegioNews.

Активная фаза спецоперации продолжается, она не прекращалась ни на минуту, задействованы сотрудники нескольких правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По словам главного специалиста отдела коммуникации полиции Полтавской области Полины Лариной, работу по поиску террориста координирует совместный штаб полиции, СБУ и прокуратуры.

Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия", - сказала она.

По словам Лариной, Скрипник после освобождения офицера полиции сбежал через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

Как сообщает "PavlovskyNEWS", территория со всех сторон перекрыта. Правоохранители надеются, что Скрипнику не удалось пройти через полицейские кордоны. Детали спецоперации держатся в секрете.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Голова Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе.