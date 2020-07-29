"Полтавский террорист" возможно совершил самоубийство - Геращенко

Силовики до сих пор не нашли Романа Скрипника, который неделю назад взял в заложники полицейского

Силовики до сих пор не нашли Романа Скрипника, который неделю назад взял в заложники полицейского

Фото: МВД

Полиция продолжает поиски «полтавского террориста», однако в МВД предполагают, что преступник мог покончить жизнь самоубийством.

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