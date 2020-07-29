"Полтавский террорист" возможно совершил самоубийство - Геращенко
Полиция продолжает поиски «полтавского террориста», однако в МВД предполагают, что преступник мог покончить жизнь самоубийством.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Regionews со ссылкой на 112.ua.
Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как оказалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним тесно общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог закончить жизнь самоубийством", – сказал Геращенко.
В то же время замглавы МВД отметил, что полиция продолжает поиски злоумышленника.
Мы надеемся в ближайшее время понять, этот человек жив или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил Геращенко.
Напомним 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.
Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".
Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 29 июля "Полтавского террориста" так и не нашли.