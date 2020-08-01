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01 августа 2020, 13:33 5

Появилось видео ликвидации "полтавского террориста"

01 августа 2020, 13:33 5
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Он был убит ночью 1 августа во время задержания
Он был убит ночью 1 августа во время задержания
Фото: скриншот видео
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Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрыпника.

Ролик глава МВД опубликовал в Twitter, передает RegioNews.

По словам министра, злоумышленника ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот подорвался на гранате, которую держал в руках.

Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу" - написал Аваков.

Он также обратил внимание на неадекватное поведение подозреваемого, который скрывался от полиции больше недели.

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Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 29 июля "Полтавского террориста" так и не нашли.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что "полтавский террорист" возможно совершил самоубийство.

1 августа полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании, Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю.

Полтава террорист видео убийство Арсен Аваков полиция
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