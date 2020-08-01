Появилось видео ликвидации "полтавского террориста"
Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрыпника.
Ролик глава МВД опубликовал в Twitter, передает RegioNews.
По словам министра, злоумышленника ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот подорвался на гранате, которую держал в руках.
Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу" - написал Аваков.
Он также обратил внимание на неадекватное поведение подозреваемого, который скрывался от полиции больше недели.
Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020
Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0
Смотрите также новый выпуск "Зе!Шкварки": День полтавского сурка
Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.
Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".
Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 29 июля "Полтавского террориста" так и не нашли.
Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что "полтавский террорист" возможно совершил самоубийство.
1 августа полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании, Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю.