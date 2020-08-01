ДБР дало оцінку діям поліцейських при ліквідації "полтавського терориста"

Остаточні висновки з'являться за результатами досудового розслідування

Остаточні висновки з'являться за результатами досудового розслідування

Фото: Нацполіція

У Державному бюро розслідувань дали попередню оцінку діям правоохоронців під час ліквідації так званого “полтавського терориста” Романа Скрипника.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними відомства, поки підстав вважати дії поліцейських неправомірними немає.

Підкреслюється, що згідно з результатами першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень.

Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців будуть зроблені за результатами досудового розслідуванн", - вказано у повідомленні.

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Нагадаємо, 23 липня у Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожував підірвати гранату, коли його намагалися затримати. Він також взяв в заручники поліцейського.

Пізніше "полтавський терорист" обміняв заручника на полковника поліції і поїхав за місто. Він вимагав автомобіль, який правоохоронці були змушені йому надати.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що терорист їде з заручником у бік Києва, його супроводжують поліцейські автомобілі. Пізніше він уточнив, що поліція готова до силового захоплення "полтавського терориста".

Пізніше Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, відпустив взятого в заручники полковника поліції і зник у лісосмузі. Станом на 29 липня "Полтавського терориста" так і не знайшли.

Згодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що "полтавський терорист" можливо вчинив самогубство.

1 серпня поліцейські знайшли "полтавського терориста", його застрелили під час затримання. Роман Скрипник переховувався від силовиків майже тиждень.