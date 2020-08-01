10:53  01 августа
В Украине 1172 новых случая COVID-19, количество больных продолжает расти
20:42  31 июля
Под зданием МВД прошла акция ко второй годовщине нападения на Екатерину Гандзюк
10:32  01 августа
Боевики четыре раза нарушали перемирие, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 августа 2020, 10:09 11

Полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании

01 августа 2020, 10:09 11
Читайте також українською мовою
Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю
Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В ночь на 1 августа правоохранителям удалось найти так называемого "полтавского террориста" Романа Скрыпника, который скрывался с 23 июля.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По словам Геращенко, полиция обнаружила Скрипника около 2:00 ночи 1 августа в одном из нежилых домов села Опишня Зиньковского района Полтавской области.

Он угрожал гранатой и снова взял в заложники правоохранителя, капитана местной полиции, который имел при себе табельное оружие.

Спецназу пришлось ликвидировать преступника точным выстрелом.

С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Принятыми мерами полицейского освободили. Преступника ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД путем точного выстрела", - написал Геращенко.

По его словам, у заложника было три секунды, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он и другие правоохранители не пострадали.

У Романа Скрыпника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь", - добавил Геращенко.

Смотрите также новый выпуск "Зе!Шкварки": День полтавского сурка

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 29 июля "Полтавского террориста" так и не нашли.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что "полтавский террорист" возможно совершил самоубийство.

убийство задержание МВД Полтавская область Антон Геращенко террорист
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Луцкий террорист" объявил голодовку
31 июля 2020, 21:20
Под зданием МВД прошла акция ко второй годовщине нападения на Екатерину Гандзюк
31 июля 2020, 20:42
Экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ
31 июля 2020, 17:09
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »