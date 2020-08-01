Полицейские нашли "полтавского террориста", его застрелили при задержании

Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю

Роман Скрипник скрывался от силовиков почти неделю

Фото: Нацполиция

В ночь на 1 августа правоохранителям удалось найти так называемого "полтавского террориста" Романа Скрыпника, который скрывался с 23 июля.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает RegioNews.

По словам Геращенко, полиция обнаружила Скрипника около 2:00 ночи 1 августа в одном из нежилых домов села Опишня Зиньковского района Полтавской области.

Он угрожал гранатой и снова взял в заложники правоохранителя, капитана местной полиции, который имел при себе табельное оружие.

Спецназу пришлось ликвидировать преступника точным выстрелом.

С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Принятыми мерами полицейского освободили. Преступника ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД путем точного выстрела", - написал Геращенко.

По его словам, у заложника было три секунды, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он и другие правоохранители не пострадали.

У Романа Скрыпника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь", - добавил Геращенко.

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Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. По состоянию на 29 июля "Полтавского террориста" так и не нашли.

Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что "полтавский террорист" возможно совершил самоубийство.