В Полтаве возле здания суда мужчина угрожает взорвать гранату

Он достал гранату, когда его пытались задержать

Он достал гранату, когда его пытались задержать

Фото: flickr

В Полтаве мужчина при задержании у здания Полтавского административного суда достал гранату и угрожает ее взорвать.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Известно, что его пытались задержать сотрудники уголовного розыска по подозрению в угоне автомобиля.

Однако он достал гранату РГД-5 и угрожает ее взорвать. По информации издания, правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром".

Как сообщает Полиция Полтавской области, правоохранители принимают меры для задержания злоумышленника.

На ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и другие специальные службы.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками. В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяет, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.