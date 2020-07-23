"Полтавский террорист" взял в заложники полковника полиции и едет за город

Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить

Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить

Фото: Facebook

В Полтаве мужчина, который ранее угрожал взорвать гранату, согласился обменять заложника-полицейского на руководителя уголовного розыска.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает RegioNews.

Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать, а также удерживал в заложниках сотрудника полиции, который приехал на вызов.

После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобили Богдан", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что злоумышленник движется в направлении выезда из города, его сопровождают полицейские.

Мы делаем все для того, чтобы все жизни и правоохранителей, и граждан, и самого злоумышленника были сохранены. Продолжаются переговоры, цель которых - заставить злоумышленника здаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим", - подытожил он.

Напомним, в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату.