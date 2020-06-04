Изнасилование в Кагарлыке: в деле может появиться еще три жертвы

Правоохранители не разглашают всех подробностей

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Правоохранители не разглашают всех подробностей

В правоохранительные органы обратились еще трое жителей Кагарлыка, которых допрашивали подозреваемые в пытках и изнасиловании бывшие работники полиции Николай Кузив и Сергей Сулима.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам и.о. председателя директора ГБР Александра Соколова, из-за появления новых пострадавших в этом деле были назначены дополнительные экспертизы.

Однако правоохранители пока не разглашают всех подробностей до завершения досудебного расследования

Давайте мы завершим досудебное расследование. В стороны защиты будет возможность ознакомиться с материалами. И уже во время заседаний будут освещены факты", - сказал Соколов.

Он добавил, что новые свидетельства и собранные доказательства ГБР приобщает к материалам уголовного дела.

Напомним, 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.

По информации адвоката пострадавшей женщины Евгения Мельниченко, на "допрос" в отделение полиции Кагарлыка ее якобы заманил сосед.

Из местного отделения полиции, по результатам служебного расследования уже уволили 10 сотрудников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который должен обсуждать изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбу в Броварах.

Мать изнасилованной полицейскими в Кагарлыке 26-летней девушки, рассказала подробности ее возвращения домой на утро после ужасного происшествия.