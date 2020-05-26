В Кагарлыке назначили нового руководителя полиции и назвали сроки переаттестации

Также суд начал заседание по избранию меры пресечения для подозреваемых в изнасиловании полицейских

Фото: Facebook

Также суд начал заседание по избранию меры пресечения для подозреваемых в изнасиловании полицейских

Переаттестация работников Кагарлицкого районного отдела полиции, который был реорганизован после скандала с изнасилованием женщины полицейскими, будет продолжаться около двух месяцев.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская, передает RegioNews.

По ее словам, несмотря на то, что руководство отстранено от исполнения обязанностей, отделение полиции работает в штатном режиме.

Личный состав выведен под внештат. Вместо отстраненного руководства назначен и. о. из числа работников управления полиции области. Будет проведено комплексное служебное расследование", - сообщила Грохольская.

По ее словам, согласно законодательству, служебное расследование продолжается месяц, а по всем работникам личного состава Кагарлицкого отделения полиции проведена комплексная аттестация.

Переаттестация может длиться 2 месяца. Но это ни в коей мере не влияет на правоохранительную деятельность подразделения", - заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что после увольнения руководителя райотдела Сергея Панасенко, 25 мая был назначен новым исполняющим обязанности председателя Кагарлыкской полиции Дмитрий Литвин.

Также по информации прокуратуры Киевской области, 26 мая Голосеевский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения для полицейских, подозреваемых в избиении и изнасиловании женщины.

Известно, что для обоих подозреваемых прокуроры будут просить содержание под стражей без права залога.

Напомним, 25 мая в городе Кагарлык Киевской области задержали двух полицейских по факту изнасилования и избиения женщины.

Бывшие полицейские задержаны и находятся в СИЗО. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.