Изнасилование в Кагарлыке: суд арестовал обоих полицейских без права залога

Расследование проводят по фактам изнасилования, пыток и превышения служебных полномочий

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Расследование проводят по фактам изнасилования, пыток и превышения служебных полномочий

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения уже бывшим работникам полиции Кагарлыка Киевской области Сергею Сулиме и Николаю Кузину, которых подозревают в жестоком избиении и изнасиловании 26-летней девушки.

Об этом сообщает Громадське, передает RegioNews.

Известно, что по ходатайству адвокатов, заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не повредить моральному состоянию потерпевшей.

Оба подозреваемых при избрании меры пресечения заявили, что не признают своей вины, однако суд постановил взять под стражу без права внесения залога на 60 суток.

Бывший оперуполномоченный Сергей Сулима подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины) суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля.

Бывший начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Николай Кузив подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 июля.

По словам прокурора Офиса генпрокуратуры Валерия Смирнова, им пока не предъявлено обвинение в пытках.

Мы будем продолжать досудебное расследование, давать оценку всем доказательствам, которые обвиняют человека, или оправдывают, и будем принимать решение о конечной квалифиций действий", - сказал прокурор Валерий Смирнов.

Напомним, 25 мая в городе Кагарлык Киевской области задержали двух полицейских по факту изнасилования и избиения женщины.

Бывшие полицейские задержаны и находятся в СИЗО. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.