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27 мая 2020, 10:44 40

Изнасилование в Кагарлыке: в полицию женщину заманил сосед

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27 мая 2020, 10:44 40
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Мужчина, который привез женщину в отделение полиции сейчас в розыске
Фото: Facebook
Мужчина, который привез женщину в отделение полиции сейчас в розыске

По информации адвоката пострадавшей женщины Евгения Мельниченко, на "допрос" в отделение полиции Кагарлыка ее якобы заманил сосед.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение адвоката в Facebook.

Девушку привез на "Опеле" сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции будто на допрос по поводу ограблений в селе. 23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске", - сообщил адвокат.

По его словам, этот "дядя Коля", сотрудник полиции, ранее добивался потерпевшей.

Адвокат предполагает, что "это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним".

"Дальше потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", - добавил Мельниченко.

Адвокат также отметил, что женщину насиловал "подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил".

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.


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