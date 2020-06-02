Изнасилование в Кагарлыке: мать пострадавшей рассказала о деталях происшествия

Домой девушка вернулась около 8 часов утра, была замученной и стонала

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Домой девушка вернулась около 8 часов утра, была замученной и стонала

Мать изнасилованной полицейскими в Кагарлыке 26-летней девушки, рассказала подробности ее возвращения домой на утро после ужасного происшествия.

Об этом женщина сообщила в в комментарии на телеканале "Украина", передает RegioNews.

По словам матери, ее дочь вызвали на допрос вечером 23 мая. Домой она вернулась около 8 часов утра, была замученной и стонала. На вопросы матери девушка отвечала, что просто устала. Однако уже днем она позвонила матери и попросила побыстрее приехать домой.

"Когда я приехала, Неля стонала, скручивалась на диване, и я умоляла ее рассказать, что случилось. Она ответила: "Мама, мне сказали, что если я расскажу тебе, то нас всех убьют". Через некоторое время я ее разговорила, и она рассказала, что ее избили в отделении двое полицейских. Я сразу вызвала скорую. Медики приехали быстро, осмотрели ее и отправили в Украинку, там предоставят более квалифицированную помощь. Там Неля и призналась, что ее изнасиловали. Врачи вызвали полицию", - рассказала женщина.

Как сообщил после закрытого заседания глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, сейчас проводится проверка всех должностных лиц Кагарлыцкого отделения, которые могли быть причастны к изнасилованию и допросам. Речь идет как о руководителе отделения, так и о вероятных свидетелях преступления среди полицейских.

Речь идет о том, знал ли руководитель, что в его отделении происходят допросы. Несмотря на очевидный ответ, следствие устанавливает и в ближайшее время предоставит такой ответ", - уточнил Монастырский.

Кроме того, ответственность также могут понести полицейские, которым было известно о пытках.

"Относительно того, были ли выстрелы в отделении и были ли свидетели из правоохранительных органов, которые видели это преступление, но не прекратили его. Это также является следующей квалификацией, это покрывание тяжкого и особо тяжкого преступления, а именно о таком преступлении идет речь", - резюмировал он.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.

По информации адвоката пострадавшей женщины Евгения Мельниченко, на "допрос" в отделение полиции Кагарлыка ее якобы заманил сосед.

Из местного отделения полиции, по результатам служебного расследования уже уволили 10 сотрудников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который должен обсуждать изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбу в Броварах.