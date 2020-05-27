Воспитывает ребенка с инвалидностью: что известно о женщине, которую изнасиловали полицейские
Потерпевшая живет в селе Ставы и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.
Об этом в комментарии ТСН рассказала жительница села Ставы, где проживает 26-летняя девушка, передает RegioNews.
Зовут Неля, в селе ее хорошо знают, поскольку она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельской голова также помогал. Нигде она не работает, потому что ухаживает за ребенком", - рассказала женщина.
Односельчанка Нели также рассказала, что в полицию Кагарлыка 26-летнюю женщину вызвали по делу о краже, которая произошла в магазине в селе. Неля якобы была свидетелем этой кражи.
По словам женщины, пострадавшую уже выписали из больницы. По последним данным, ее вызвали в Киев для дачи показаний.
Напомним, в ГБР не исключают, что в деле об изнасиловании и избиении 26-летней женщины в г. Кагарлык Киевской области могут появиться новые обвиняемые.
Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно
В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.
Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.
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