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27 мая 2020, 09:06 17

Воспитывает ребенка с инвалидностью: что известно о женщине, которую изнасиловали полицейские

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27 мая 2020, 09:06 17
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Женщина не работает, потому что ухаживает за ребенком
Фото: dbr.gov.ua
Женщина не работает, потому что ухаживает за ребенком

Потерпевшая живет в селе Ставы и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.

Об этом в комментарии ТСН рассказала жительница села Ставы, где проживает 26-летняя девушка, передает RegioNews.

Зовут Неля, в селе ее хорошо знают, поскольку она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельской голова также помогал. Нигде она не работает, потому что ухаживает за ребенком", - рассказала женщина.

Односельчанка Нели также рассказала, что в полицию Кагарлыка 26-летнюю женщину вызвали по делу о краже, которая произошла в магазине в селе. Неля якобы была свидетелем этой кражи.

По словам женщины, пострадавшую уже выписали из больницы. По последним данным, ее вызвали в Киев для дачи показаний.

Напомним, в ГБР не исключают, что в деле об изнасиловании и избиении 26-летней женщины в г. Кагарлык Киевской области могут появиться новые обвиняемые.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.


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