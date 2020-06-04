На Днепропетровщине полицейские пытали подозреваемых, чтобы получить "нужные" показания

Преступную группировку организовал руководитель горотдела полиции

Преступную группировку организовал руководитель горотдела полиции

Руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, пишет RegioNews.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений", - отметили в ведомстве.

Так, во время проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.

В настоящее время устанавливаются все участники противоправной деятельности и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Нгадаємо, в ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделение Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.