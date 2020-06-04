На Днепропетровщине полицейские пытали подозреваемых, чтобы получить "нужные" показания
Руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, пишет RegioNews.
Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений", - отметили в ведомстве.
Так, во время проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.
В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.
В настоящее время устанавливаются все участники противоправной деятельности и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Нгадаємо, в ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
Все отделение Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
- 21:04 04 июня Львовская область не справляется с проведением ПЦР-тестов, образцы отправляют в другие регионы
- 20:43 04 июня Изнасилование в Кагарлыке: в деле может появиться еще три жертвы
- 19:48 04 июня В Ровенской области за период пандемии уволились более 320 медиков
- 19:29 04 июня В Киеве задержали прокурора на взятке в 100 тысяч долларов
- 18:56 04 июня Суд арестовал двух "продавцов" должности председателя Харьковской ОГА
- 18:52 04 июня Называли уродами и "петухами": в Ивано-Франковске полицейские угрожали подросткам (аудио 16+)
- 21:59 03 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак