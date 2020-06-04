В Киеве задержали прокурора на взятке в 100 тысяч долларов

Он требовал деньги от представителя банка за закрытие уголовного производства

Фото: Нацполиция

Он требовал деньги от представителя банка за закрытие уголовного производства

Работники Нацполиции и ГБР задержали прокурора местной прокуратуры во время получения 100 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, будучи прокурором в уголовном производстве, открытом по факту служебной халатности членов правления банковского учреждения, подозреваемый требовал от его представителей 100 тысяч долларов США.

За эту сумму работник прокуратуры обещал решить вопрос о закрытии уголовного производства и в дальнейшем "кураторства" деятельности банка, в частности - нерегистрации правоохранительными органами любых уголовных производств относительно финучреждения", - говорится в сообщении.

4 июня правоохранители задержали прокурора во время передачи ему 100 тысяч долларов, открыто уголовное производство.

Напомним, 4 июня сотрудники Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Службы безопасности Украины проводят обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.