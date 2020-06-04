Зґвалтування в Кагарлику: у справі може з'явитися ще три жертви
До правоохоронних органів звернулися ще троє жителів Кагарлика, яких допитували підозрювані у катуванні і зґвалтуванні колишні працівники поліції Микола Кузів та Сергій Сулима.
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
За словами в.о. голови директора ДБР Олександра Соколова, через появу нових потерпілих у цій справі були призначені додаткові експертизи.
Однак правоохоронці поки не розголошують усіх подробиць до завершення досудового розслідування
Давайте ми завершимо досудове розслідування. У сторони захисту буде можливість ознайомитись з матеріалами. І вже під час засідань будуть висвітлені факти", - сказав Соколов.
Він додав, що нові свідчення та зібрані докази ДБР долучає до матеріалів кримінальної справи.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.
Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.
Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності проведе 1 червня екстрене засідання, де розгляне ситуацію в Кагарлицькому відділі поліції.
Потерпіла живе в селі Ставки і виховує 4-річну дитину з інвалідністю. В той день, коли сталося зґвалтування, жінку викликали у відділення поліції в якості свідка у справі про крадіжку в магазині.
За інформацією адвоката постраждалої жінки Євгена Мельниченко, на "допит" у відділення поліції Кагарлика її нібито заманив сусід.
З місцевого відділення поліції, за результатами службового розслідування вже звільнили 10 співробітників.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який повинен обговорювати зґвалтування поліцейськими жінки в Кагарлику і стрілянину в Броварах.
Мати зґвалтованої поліцейськими в Кагарлику 26-річної дівчини, розповіла подробиці її повернення додому на ранок після жахливої події.
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