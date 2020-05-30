16:18  30 мая
Нет ни дома, ни машины: Тимошенко показала свою декларацию за 2019 год
10:42  30 мая
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело 377 человек
10:06  30 мая
Сутки в ООС: боевики нарушили "тишину" 13 раз
UA | RU
UA | RU
30 мая 2020, 14:47 22

Изнасилование в Кагарлыке: в полиции уже уволили 10 сотрудников

Читайте також
українською мовою
30 мая 2020, 14:47 22
Читайте також українською мовою
Из-за скандала провели служебное расследование
Фото: из открытых источников
Из-за скандала провели служебное расследование

В городе Кагарлыке, из местного отделения полиции, по результатам служебного расследования уже уволили 10 сотрудников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление начальника ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

Он рассказал о первом этапе служебного расследования в отношении 19 работников. По его результату, 10 работников Кагарлыкского отделения полиции уволены с должностей и из рядов Национальной полиции.

Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, понесут наказание", - заявил Небытов.

Начальник полиции Киевщины также отметил, что полицейские оперативно задержали правоохранителей, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины, до приезда работников Государственного бюро расследований обеспечили охрану их служебных кабинетов и вещественных доказательств.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.

По информации адвоката пострадавшей женщины Евгения Мельниченко, на "допрос" в отделение полиции Кагарлыка ее якобы заманил сосед.


увольнение расследование полиция скандал Кагарлык
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
В "подарок" Зеленскому: Надежда Савченко дала интервью российскому ТВ
24 мая 2020, 14:56
Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00
Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15
"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Последние Популярные
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Павел Казарин
Все блоги »
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира
Володин Василий
Кандидат на должность главы Киевской областной государственной администрации
Хомко Владимир
Городской голова Ровно
Все досье »