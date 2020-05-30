Изнасилование в Кагарлыке: в полиции уже уволили 10 сотрудников
В городе Кагарлыке, из местного отделения полиции, по результатам служебного расследования уже уволили 10 сотрудников.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление начальника ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.
Он рассказал о первом этапе служебного расследования в отношении 19 работников. По его результату, 10 работников Кагарлыкского отделения полиции уволены с должностей и из рядов Национальной полиции.
Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, понесут наказание", - заявил Небытов.
Начальник полиции Киевщины также отметил, что полицейские оперативно задержали правоохранителей, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины, до приезда работников Государственного бюро расследований обеспечили охрану их служебных кабинетов и вещественных доказательств.
Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно
В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.
Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.
Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.
По информации адвоката пострадавшей женщины Евгения Мельниченко, на "допрос" в отделение полиции Кагарлыка ее якобы заманил сосед.
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