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04 июня 2020, 18:52 14

Называли уродами и "петухами": в Ивано-Франковске полицейские угрожали подросткам (аудио 16+)

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04 июня 2020, 18:52 14
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Ребята заявили, что полицейские избивали их и заставили раздеться
Ребята заявили, что полицейские избивали их и заставили раздеться

Житель Ивано-Франковска Владислав Сукенник пожаловался на то, что полицейские избили его 17-летнего сына с 18-летним товарищем, а также угрожали ребятам.

Аудиозапись "разговора" в участке он предоставил редакции местного издания Галка, передает RegioNews.

Отец потерпевшего также передал аудиозапись разговора в прокуратуру, инспекцию внутренних расследований полиции и руководителю полиции Ивано-Франковской области.

По словам пострадавших, полицейские задержали подростков, когда те в шутку дрались между собой на улице, и забрали их в участок, потому что те нарушали общественный порядок.

Сын Владислава Сукенника Максим заявил, что один из полицейских ударил его в грудь, а его товарища били по лицу. Полицейские заставили подростков раздеться до белья и потребовали "ответить за татуировку".

Один из парней записал 30 минут разговора на телефон.

На аудио слышно, как мужчины унижают задержанных, обзывая подростков "щенок засцєтий", "дикар йо...ный", "уроды", "два петуха" и тому подобное.

Я тебя спущу на землю, ты сопля ты..., я таких как ты хаваю на завтрак... Еще не такие подписывали, я тебя как пере...у, тут еще не такие рыгали", – в такой манере происходил разговор в участке.

Когда Владислав Сукенник приехал за сыном в отделение, в полиции ему отказались сообщать, кто проводил задержание. Мужчина до сих пор не знает имена полицейских, чьи голоса слышны на аудиозаписи.

Прессслужба Нацполиции Ивано-Франковской области сообщила, что двое полицейских уволены, еще одного работника сняли с занимаемой должности. Кроме того, объявлен выговор начальнику управления превентивной деятельности. Такое решение приняли после проведения служебного расследования.

Материалы служебного расследования направлены в ГБР.

Напомним, На Днепропетровщине полицейские пытали подозреваемых, чтобы получить "нужные" показания

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.


криминал Ивано-Франковск полиция Прикарпатье угрозы дети побои
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