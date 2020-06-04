Называли уродами и "петухами": в Ивано-Франковске полицейские угрожали подросткам (аудио 16+)
Житель Ивано-Франковска Владислав Сукенник пожаловался на то, что полицейские избили его 17-летнего сына с 18-летним товарищем, а также угрожали ребятам.
Аудиозапись "разговора" в участке он предоставил редакции местного издания Галка, передает RegioNews.
Отец потерпевшего также передал аудиозапись разговора в прокуратуру, инспекцию внутренних расследований полиции и руководителю полиции Ивано-Франковской области.
По словам пострадавших, полицейские задержали подростков, когда те в шутку дрались между собой на улице, и забрали их в участок, потому что те нарушали общественный порядок.
Сын Владислава Сукенника Максим заявил, что один из полицейских ударил его в грудь, а его товарища били по лицу. Полицейские заставили подростков раздеться до белья и потребовали "ответить за татуировку".
Один из парней записал 30 минут разговора на телефон.
На аудио слышно, как мужчины унижают задержанных, обзывая подростков "щенок засцєтий", "дикар йо...ный", "уроды", "два петуха" и тому подобное.
Я тебя спущу на землю, ты сопля ты..., я таких как ты хаваю на завтрак... Еще не такие подписывали, я тебя как пере...у, тут еще не такие рыгали", – в такой манере происходил разговор в участке.
Когда Владислав Сукенник приехал за сыном в отделение, в полиции ему отказались сообщать, кто проводил задержание. Мужчина до сих пор не знает имена полицейских, чьи голоса слышны на аудиозаписи.
Прессслужба Нацполиции Ивано-Франковской области сообщила, что двое полицейских уволены, еще одного работника сняли с занимаемой должности. Кроме того, объявлен выговор начальнику управления превентивной деятельности. Такое решение приняли после проведения служебного расследования.
Материалы служебного расследования направлены в ГБР.
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