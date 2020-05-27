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27 мая 2020, 08:16 14

Изнасилование в Кагарлыке: комитет Верховной Рады проведет экстренное заседание

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27 мая 2020, 08:16 14
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Заседание комитета пройдет в закрытом режиме
Фото: из открытых источников
Заседание комитета пройдет в закрытом режиме

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции за изнасилование и избиение женщины в отделении полиции.

Об этом сообщается на сайте комитета, информирует RegioNews.

На заседание будут приглашены руководство Нацполиции и Государственного бюро расследований.

В понедельник 1 июня 2020 года в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, которая произошла в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

К заседанию планируется привлечь руководство депатамента Офиса генпрокурора по противодействию пыткам.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.


суд ВР полиция заседание Киевская область Кагарлык
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