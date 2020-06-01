Аваков не пришел на заседание комитета по событиям в Кагарлыке

Вместо Авакова перед депутатами отчитался заместитель министра Антон Геращенко

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Вместо Авакова перед депутатами отчитался заместитель министра Антон Геращенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков не пришел на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который должен обсуждать изнасилование полицейскими женщины в Кагарлыке и стрельбу в Броварах.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова, передает RegioNews.

По ее словам, вместо Авакова нардепы заслушали его заместителя Антона Геращенко. Арсен Аваков будет отчитываться перед депутатами во время часа вопросов к правительству 5 июня.

На заседании правоохранительного комитета не было Арсена Авакова. Комитет заслушал Геращенко. Аваков будет докладывать с трибуны в пятницу во время часа вопросов к правительству", - сообщила она.

В комментарии изданию РБК-Украина Верещук рассказала, что на заседании комитета договорились ежемесячно заслушивать руководство правоохранительных органах по делам о перестрелке в Броварах и изнасиловании в Кагарлыке.

Также председатель комитета Денис Монастырский сообщил, что отставка министра внутренних дел на комитете не обсуждалась, а работники Кагарлицкого отделения полиции проходят оценку на соответствие их действий служебным обязанностям.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.

31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.