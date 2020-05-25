Изнасилование в Кагарлыке: появились новые подробности резонансного дела
25 мая в городе Кагарлык Киевской области задержали двух полицейских по факту изнасилования и избиения женщины.
Согласно сообщению ГБР, в ночь на 24 мая сотрудники полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине. Они надевали на нее противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого женщина была изнасилована.
Подозреваемых уже уволили из правоохранительных органов, и появляются новые подробности этого резонансного дела.
Согласно сообщению Национальной полиции, 24 мая появилась информация, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения и сообщила об избиении и изнасиловании сотрудниками полиции.
После проведенной проверки было подтверждено причастность полицейских к ее избиению и изнасилованию. Накануне женщину доставили в райотдел "для дачи объяснений по поводу кражи имущества".
Впоследствии стали известны имена преступников, ими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их подозревают в пытках и издевательствах.
Информацию передали в ГБР, которое открыло уголовное производство по ст. 152 УК Украины ("Изнасилование"). Руководитель Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство Кагарлицкого райотдела и расформировал полицейский участок.
Согласно сообщению ГБР, "в ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля: надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую".
В ГБР также рассказали, что полицейские применили физическую силу в отношении мужчины, "который в это время находился в помещении отделения полиции".
Подозреваемые угрожали ему изнасилованием, ставили его на колени, били дубинками по голове, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой, он получил переломов ребер и носа. Досудебное расследование проводят по фактам изнасилования, пыток и превышения служебных полномочий.
По данным начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, подозреваемые за время службы в правоохранительных органах ничего существенного не сделали и не раскрыли ни одного резонансного преступления.
Напомним, жертвами массового убийства в Житомирской области стали действующие военные Национальной гвардии Украины и киевский волонтер.
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