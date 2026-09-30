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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
30 сентября 2026, 08:37

Вражеские удары по Киеву, психологическое давление и выбор без выбора

30 сентября 2026, 08:37
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Снова громко в Киеве… Отбили всякое желание бегать в убежище (хотя это и неправильно, но столько раз – не набегаешься). Поэтому – лотерея…
Снова громко в Киеве… Отбили всякое желание бегать в убежище (хотя это и неправильно, но столько раз – не набегаешься). Поэтому – лотерея…
Последствия атаки на Киев в ночь на 30 сентября. Фото: ГСЧС
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Впечатление такое, что рαшиcτы решили выровнять соотношение не в свою пользу погибших и тяжелораненых на фронте за счет убийств украинского гражданского населения (или сразу, или через лишение базовых потребностей для существования). Очевидно, что это, прежде всего – психологическая атака. Но убийства гражданских (как дополнительный бонус) предусмотрены.

Честно говоря, недовольство определенное есть. Чтобы не доводить до стресса – открываю карту Москвы и вглядываюсь внимательно в потенциальные цели… Ну, чтобы меньше средств и с большей эффективностью… И чтобы подальше от гражданских… Целей – просто куча! Дилетантство, конечно, но немного помогает…

Мечтаю… О мире, а значит – о нашей баллистике, о масштабировании, о преодолении асимметрии… Иначе врага не остановить.

И не говорите мне только вот это все: о том, что дипломат, а дипломатия – это же о мире, а не об оружии…

Дипломатия работает только тогда, когда паритет или баланс есть и не летят только у тебя над головой ракеты. Когда враг знает: на каждое его средство поражения найдется такое же. Все остальное – имитация!

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Украина Киев война обстрелы РФ
 
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