Запуск транспорта в регионах и выплаты медикам: стало известно, о чем говорили на совещании у Зеленского

В регионы отправят более 70 тысяч костюмов биологической защиты для медиков

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В регионы отправят более 70 тысяч костюмов биологической защиты для медиков

В 14 областях Украины уже полностью выплатили 300% надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни, также регионы начали выплаты доплат за апрель.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует RegioNews.

Профильное министерство уже начало заключать контракты на закупку средств защиты от коронавируса. Также сегодня в регионы отправят более 70 тысяч костюмов биологической защиты для медиков, работающих с пациентами, больными COVID-19", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

На совещании с членами Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта на очередном этапе ослабления карантина.

Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им нужно дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности", – отметил Владимир Зеленский.

Однако, глава Минздрава отметил, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, по словам министра, проводится мало тестов на COVID-19, однако положение там можно изменить в течение недели.

Напомним, Максим Степанов представил 4 этапа выхода из карантина, а Владислав Криклий - план из 3 этапов для возобновления работы транспорта.

Ранее сообщалось, по состоянию на 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки подтверждено 325 новых случаев.