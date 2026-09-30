В Киеве выросло количество погибших после атаки РФ: известно о двух жертвах

Фото: ГСЧС Киева

Число погибших в Киеве в результате российской атаки возросло до двух

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

Сначала КГВА и ГСЧС сообщили о гибели одного человека в результате вражеских ударов.

Впоследствии в городской администрации уточнили, что погиб еще один человек – женщина.

Напомним, россияне в ночь на 30 сентября нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки в четырех районах столицы произошли пожары и разрушения. Было известно, что один человек погиб, еще четверо пострадали.