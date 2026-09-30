В Одессе на Люстдорфской дороге застрелили мужчину
Происшествие случилось утром 30 сентября в Киевском районе Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На Люстдорфской дороге во время патрулирования района полицейские обнаружили на проезжей части рядом с автомобилем Chevrolet тело мужчины, предварительно, водителя этого авто, с огнестрельными ранениями.
На месте патрульные задержали водителя авто ЗАЗ "Таврия", который пытался скрыться. С ним сейчас проводят следственные действия.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Напомним, следователи сообщили 19-летнему юноше о подозрении в умышленном убийстве 16-летнего жителя Одессы. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
От видео к реальности: кто виноват в провале оборонных стратегий
30 сентября 2026, 09:58На Житомирщине в результате вражеских атак повреждены объекты энергетики и предприятия: возникли пожары
30 сентября 2026, 09:46В Олешках оккупанты забирают у людей продукты от ВСУ – ГВА
30 сентября 2026, 09:42Враг атаковал агропредприятие на Черниговщине: уничтожено 200 тонн рапса
30 сентября 2026, 09:28Киев накрыл густой туман после обстрелов: что говорят в ГСЧС
30 сентября 2026, 09:16Готовила теракты в Виннице: агентку российской разведки приговорили к 15 годам заключения
30 сентября 2026, 08:51Вражеские удары по Киеву, психологическое давление и выбор без выбора
30 сентября 2026, 08:37В Черкасской области после атаки РФ загорелся объект инфраструктуры
30 сентября 2026, 08:34Враг атаковал три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, возник пожар
30 сентября 2026, 08:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все блоги »