Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На Люстдорфской дороге во время патрулирования района полицейские обнаружили на проезжей части рядом с автомобилем Chevrolet тело мужчины, предварительно, водителя этого авто, с огнестрельными ранениями.

На месте патрульные задержали водителя авто ЗАЗ "Таврия", который пытался скрыться. С ним сейчас проводят следственные действия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Напомним, следователи сообщили 19-летнему юноше о подозрении в умышленном убийстве 16-летнего жителя Одессы. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.