Ведущая Соломия Витвицкая впервые назвала имя своего сына

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Ведущая Соломия Витвицкая недавно стала мамой. У них с мужем родился сын. Теперь она рассказала, какое имя они выбрали

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам ведущей имя сыну, они с мужем выбирали долго. В результате они избрали имя Устм. Так назвать сына предложил муж Витвицкой, военный Алексей Ситайло.

"Мы с мужем хотели именно украинское имя - красивое, сильное и такое, которое будет подходить нашему сыну. Устим - имя, которое предложил Олекса. А впоследствии мы выяснили, что оно происходит от латинского "justus" - справедливо. Для нас это стало особенно символично, потому что свою жизнь и профессию Алексей связал с юстицией", - говорит Соломия Витвицкая.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая показывала, как они с мужем подготовили детскую комнату.