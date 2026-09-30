Фото: ОВА

Днем 29 сентября российские войска нанесли удар по агропредприятию в городе Борзна на Нежинщине

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

В результате атаки повреждено зернохранилище, где хранился рапс – 200 тонн зерна уничтожены. Спасатели потушили пожар на месте попадания.

Всего в течение суток россияне 23 раза атаковали Черниговскую область. В частности, зафиксированы 15 ударов FPV-дронами в пограничные, а также сбросы с беспилотников, артобстрелы и минометные удары.

Напомним, в Черкасской области в результате российской атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Пострадавших нет.