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30 сентября 2026, 09:16

Киев накрыл густой туман после обстрелов: что говорят в ГСЧС

30 сентября 2026, 09:16
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Скриншот с видео
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В Киеве с утра наблюдается густой туман. В ГСЧС пояснили, что это может быть связано с последствиями предыдущих обстрелов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на службу.

По информации ГСЧС, остатки дыма и сажи поднялись в верхние слои атмосферы, а из-за антициклона и почти полного отсутствия ветра воздушные массы остаются вблизи земли.

С усилением ветра и появлением солнца ситуация должна постепенно улучшиться.

В ГСЧС советуют киевлянам:

  • закрыть окна и форточки и удержаться от проветривания;
  • по возможности включить воздухоочиститель или провести влажную уборку;
  • водителям – включить противотуманные фары и соблюдать безопасную дистанцию.

Жители столицы призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.

В результате атаки в четырех районах Киева произошли пожары и разрушения. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

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