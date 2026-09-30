Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БпЛА типа Shahed (86 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Киевщина.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 160 целей:

5 баллистических ракет Искандер-М/С-400/Циркон/Оникс

155 российских БпЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, россияне в ночь на 30 сентября нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки в четырех районах столицы произошли пожары и разрушения. Число погибших возросло до двух, есть пострадавшие.