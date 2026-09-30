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30 сентября 2026, 08:51

Готовила теракты в Виннице: агентку российской разведки приговорили к 15 годам заключения

30 сентября 2026, 08:51
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Агент российской военной разведки получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Женщину разоблачили в марте 2025 года во время подготовки терактов в Виннице

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, жительница Киевщины, которую завербовали российские спецслужбы, должна была организовать подрыв автомобиля военнослужащего ВСУ и административного здания полиции.

По материалам дела женщина искала заработок в Telegram-каналах, где на нее вышли представители российских спецслужб. После вербовки она приехала в Винницу и получила задание от куратора.

Сотрудники СБУ задержали ее во время выполнения задания. Во время обысков правоохранители изъяли два самодельных взрывных устройства и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Напомним, на Черниговщине 17-летняя агент РФ получила 10 лет заключения за шпионаж. Несовершеннолетняя под видом поездок в такси собирала информацию об украинской противовоздушной обороне для коррекции российских ударов.

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