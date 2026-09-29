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Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
29 сентября 2026, 20:20

Хранение горючего: что нужно делать Украине, чтобы не остаться без бензина

29 сентября 2026, 20:20
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Недавняя выходка венгерского президента Орбана (зачеркнуто) Мадяра по отмене предварительно подписанных намерений совместно построить в Венгрии мощности для хранения стратегического запаса нефтепродуктов лично для меня выглядит очень положительно. Мы ведь теперь знаем, кто есть кто. И это должно избавить нас от лишних иллюзий
Недавняя выходка венгерского президента Орбана (зачеркнуто) Мадяра по отмене предварительно подписанных намерений совместно построить в Венгрии мощности для хранения стратегического запаса нефтепродуктов лично для меня выглядит очень положительно. Мы ведь теперь знаем, кто есть кто. И это должно избавить нас от лишних иллюзий
Фото из открытых источников
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Напомню контекст. Правительство настаивает на создании стратегических запасов нефтепродуктов. Идея правильная, вопросов нет. Но в Украине, во-первых, негде хранить, потому что все разбили. Во-вторых, создавать новые наземные резервуары нет смысла, ведь их постигнет то же участие.

Кабмин это понимает и акцентирует внимание на хранении за границей. Действительно, это нормальная практика, работающая и в Европе. Например, большая часть запаса Литвы лежит… в регионе АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

Согласно украинскому закону о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, на территории соседей можно хранить до 50% запаса, а у соседей – еще 25%. Например, в той же Литве, которая соседствует с нашим соседом Польши. В Латвии, к примеру, уже нельзя.

Проблема в том, что и у соседей нет свободных емкостей. Все члены ЕС хранят запас на 90 дней потребления, это огромный объем, резервуаров не хватает. Поэтому и появляются предложения построить новые объекты на средства украинских компаний. Мне даже пришлось когда-то ознакомиться с одним таким инвестиционным предложением польской госкомпании. Скажу так: это просто не вариант.

– Чтобы хранить, ты должен стать по сути польской компанией, получить все разрешения и лицензии;

– строить нужно 3 года;

– неизвестным образом нужно вывести валюту из страны на инвестиции;

– Если за польские средства, нужно гарантировать загрузку мощностей на десятилетия.

Это только то, что на поверхности.

А теперь идем дальше. Даже если создать запас за границей, как его потом привезти в экстренной ситуации? Граница трещит даже в нормативном режиме — куда запихнуть еще дополнительные десятки и сотни тысяч тонн?

А главному нас учит товарищ Орбан (зачеркнуто) Мадяр. Если будет тотальная опа, европейские правительства могут просто закрыть вывоз горючего из страны. Весной, когда загорелось в Иране, на время это сделали поляки и румыны. Украинское правительство быстро поняло коллег, но осадок остался. А теперь венгры еще раз об этом напомнили. Спасибо им!

Итак, что делать?

Строить свое, инвестировать в инфраструктуру Украины! Но строить нужно подземные хранилища, с таким соседом они нам всегда будут нужны. (А вот что будет с резервом дорогих соседей, не дай Б@г шо, когда дрон за 50 тыс. долларов начнет курить наземные резервуары с горючим на миллионы???)

В случае чего можно будет оперативно привлекать этот запас в оборот.

И шаги в этом направлении уже есть. Недавно принято правительственное постановление о льготном кредитовании строительства подземных хранилищ (до 1 млрд грн в "одни руки", правительство берет на себя 5,5% годовых, есть четкие ограничения по сжатым срокам ввода в эксплуатацию).

Следующим шагом должно стать упрощение бюрократии – согласование проектной документации, которое может занять больше года. Пару частных структур уже даже начали строительство, рассчитывая параллельно согласовать проекты с чиновниками. Но так не должно быть.

С идеей заграничного хранения нужно прощаться и рассчитывать только на себя.

PS В общем, очень контрастная картина получилась. На том же "Карпатском форуме" "Нефтегазом Украины" было также заключено соглашение с ORLEN. Польский полугосударственный гигант предоставит лучшие условия оплаты нефтепродуктов на 500 млн. дол. (ориентировочно импорт "Укрнафты" за полгода) и сформирует для нас огромный бензовозный парк. Это кроме того, что ORLEN в последние пару лет ставит рекорды по обеспечению Украины горючим.

Как говорится, почувствуйте разницу между соседями. Говорят, что когда есть общий бизнес, придет понимание и по остальным вопросам. Искренне надеемся на это.

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