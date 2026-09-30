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30 сентября 2026, 08:34

В Черкасской области после атаки РФ загорелся объект инфраструктуры

30 сентября 2026, 08:34
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Иллюстративное фото: ГСЧС
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В Черкасской области в результате российской атаки возник пожар на объекте инфраструктуры. Пострадавших нет

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец , передает RegioNews .

По его словам, силы противовоздушной обороны обезвредили три российских беспилотника.

В Черкасском районе из-за падения враждебной цели вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 18 локациях.

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