Фото: ОВА

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Криворожье враг нанес удар по Зеленодольской громаде – там повреждена инфраструктура.

На Никопольщине оккупанты били по Никополю и Покровской громаде.

В Синельниковском районе враг бил по Николаевской громаде – произошел пожар.

К счастью, всюду обошлось без пострадавших.

Напомним, россияне в ночь на 30 сентября нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки в четырех районах столицы произошли пожары и разрушения. Число погибших возросло до двух, есть пострадавшие.