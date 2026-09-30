Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 63 удара по 27 населенным пунктам Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и беспилотники разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате попадания КАБов погибли 74-летний мужчина и 70-летняя женщина. Ранения и травмы разной степени получили четверо взрослых (мужчины 70, 47 лет, женщины 71 и 21 года) и двое детей – годовалая и 6-летняя девочки. Еще один 49-летний мужчина был ранен в результате атаки БпЛА. В громаде повреждены 13 многоэтажных и 38 частных домов, учебные заведения, админздания, пять автомобилей, троллейбус, гараж, кафе, АЗС и кладбище.

В Середино-Будской громаде из-за удара вражеского дрона травмирована 42-летняя женщина. Повреждены многоквартирные и частные дома, магазин и автомобиль.

В Верхнесыворотской громаде в результате подрыва на взрывном устройстве ранены двое мужчин в возрасте 45 и 38 лет.

В Садовской громаде из-за попадания КАБ ранения получили 72-летний мужчина и 45-летняя женщина, а также травмирована 71-летняя женщина. Повреждены 15 частных домов.

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Киевщину ракетами и дронами. В Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели спасли трех человек. К сожалению, спасатели обнаружили тело еще одного ребенка.