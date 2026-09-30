Актриса Ксения Мишина шокировала ценами на отдых за границей

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Актриса Ксения Мишина отправилась за границу на отдых. При этом она очень удивила ценами

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Ксении Мишиной, часто людям кажется, что за границей очень дорогой отдых, но на самом деле – в Украине цены могут быть намного выше.

К примеру Мишина показала бассейн, где она отдыхала за границей. Она заплатила за вход за день, а также за аренду лежака в 5 евро (около 255 гривен). В Украине, говорит актриса, это было бы дороже.

"Когда-то нам казалось, что за границей дорого. А теперь иногда смотришь на цены у нас, и уже так не кажется. К примеру, летом наши бассейны стоили минимум две тысячи гривен в день. То, что вы видите здесь — пять евро вместе с лежаком", - говорит актриса.

Напомним, ранее Ксения Мишина объясняла, почему не планирует выходить замуж. Сейчас актриса сама воспитывает своего сына Платона и, по ее словам, гордится статусом матери-одиночки.