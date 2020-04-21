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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
21 апреля 2020, 16:57 35

Зеленский запланировал несколько громких увольнений - СМИ

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21 апреля 2020, 16:57 35
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Владимир Зеленский в ближайшее время планирует подписать указ об увольнении советника президента по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, а также заместителя председателя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко
Фото: Facebook
Владимир Зеленский в ближайшее время планирует подписать указ об увольнении советника президента по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, а также заместителя председателя Офиса президента по вопросам обороны Анну Коваленко

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента, передает RegioNews.

По словам источников издания, Анну Коваленко планируют перевести в Кабинет министров Украины на должность заместителя действующего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

О том, куда будет перенаправлен Иван Апаршин, точно не известно.

Издание отмечает, что на должность заместителя председателя Офиса президента по вопросам обороны будет назначен ветеран военной разведки Роман Машовец.

На сайте президента указов об увольнении Ивана Апаршина и Анны Коваленко пока нет.

Справка: Иван Апаршин - советский и украинский военный, полковник запаса. 17 октября 2019 года был назначен генеральным директором Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в Офисе Президента Украины.

Анна Коваленко - Украинская активистка и журналистка, сотница 39-й женской сотни Самооборона Майдана, експертка по вопросам обороны и безопасности. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии Слуга народа, вошла в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. 4 сентября 2019 года была назначена заместителем председателя Офиса президента.

Напомним, фигуранты "пленок Лероса" рассказали, что кандидаты на государственные должности должны были платить в 900 тысяч гривен якобы за экспертизу их проектов в Национальном институте стратегических исследований.


назначение Владимир Зеленский Офис президента Слуга народа
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