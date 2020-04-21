В Офисе президента возьмутся за мэров Харькова и Одессы, которые не закрыли рынки

Офис президента обсудит с Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым бездействие Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова относительно закрытия продовольственных рынков

Фото: офис президента Украины

Офис президента обсудит с Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым бездействие Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова относительно закрытия продовольственных рынков

По сообщению Офиса президента, этот вопрос рассмотрели сегодня на селекторном совещании Андрея Ермака с главами областных администраций, пишет RegioNews.

Одним из вопросов, который рассматривался на совещании, было выполнение решения правительства и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях. Этот вопрос обсуждался на нескольких прошедших селекторных совещаниях под председательством Андрея Ермака.

ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника, 21 апреля, все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в городах Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь мэры этих городов не приняли решение об их закрытии.

"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с Президентом и министром внутренних дел", – отметил Андрей Ермак.

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