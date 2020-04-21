12:29  21 апреля
На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет
13:12  21 апреля
Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
21 апреля 2020, 17:23 15

В Офисе президента возьмутся за мэров Харькова и Одессы, которые не закрыли рынки

Читайте також
українською мовою
21 апреля 2020, 17:23 15
Читайте також українською мовою
Офис президента обсудит с Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым бездействие Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова относительно закрытия продовольственных рынков
Фото: офис президента Украины
Офис президента обсудит с Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым бездействие Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова относительно закрытия продовольственных рынков

По сообщению Офиса президента, этот вопрос рассмотрели сегодня на селекторном совещании Андрея Ермака с главами областных администраций, пишет RegioNews.

Одним из вопросов, который рассматривался на совещании, было выполнение решения правительства и Минздрава о временном закрытии продовольственных рынков, в частности в Одесской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Закарпатской областях. Этот вопрос обсуждался на нескольких прошедших селекторных совещаниях под председательством Андрея Ермака.

ОГА перечисленных областей отчитались, что по состоянию на утро вторника, 21 апреля, все продуктовые рынки в их регионах закрыты, однако в городах Харькове и Одессе они продолжают работать, ведь мэры этих городов не приняли решение об их закрытии.

"Мы поднимем этот вопрос более серьезно с Президентом и министром внутренних дел", – отметил Андрей Ермак.

Читайте также: Захотели миллион долларов: Кернес объявил о создании лаборатории по изготовлению вакцины от коронавируса

Кернес призвал харьков'ян праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"

Мэр Одессы Труханов опять "забыл" задекларировать более 15 млн грн

Зеленский запланировал несколько громких увольнений - СМИ


Геннадий Кернес Геннадий Труханов Офис президента Андрей Ермак рынки карантин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Чик-чик – и погнали! Мы порвем коронавирус, - олигарх Ярославский
21 апреля 2020, 17:04
Зеленский запланировал несколько громких увольнений - СМИ
21 апреля 2020, 16:57
Первый год Зеленского: реакция соцсетей
21 апреля 2020, 16:16
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 13:16
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
20 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »