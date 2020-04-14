Месяц карантина: как изменились политические симпатии украинцев

В апреле 2020 года лидером электоральных симпатий украинцев остается партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 38,1% опрошенных, за ней идет партия "Европейская Солидарность" с результатом 15,4%

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В апреле 2020 года лидером электоральных симпатий украинцев остается партия "Слуга народа", за нее готовы проголосовать 38,1% опрошенных, за ней идет партия "Европейская Солидарность" с результатом 15,4%

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.



За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы отдать голос 14,1%, партия "Батькивщина" может рассчитывать на поддержку населения в 9,1% голосов. Отмечается, что все остальные партии имеют рейтинг менее 4%. В то же время высокий процент избирателей, которые не определились с выбором (почти 20%). 55% украинцев считают действия Владимира Зеленского в ответ на развертывание эпидемии коронавируса эффективными, 31% считают, что Зеленский не справляется с угрозой коронавируса. Большинство опрошенных (61%) считают, что введенные карантинные мероприятия в Украине являются оптимальными, 17% убеждены, что они являются мягкими, и 15% считают, что эти меры слишком жесткие. Опрос проводился с 10 по 12 апреля среди 2000 взрослых респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Напомним, согласно данным социологического опроса Центра SOCIS, в марте 2020 рейтинг президента Украины Владимира Зеленского остается самым высоким, второе место занимает Петр Порошенко, а уровень поддержки Юлии Тимошенко существенно снизился. 13 апреля сообщалось, что если бы местные выборы состоялись в ближайшее время, большинство киевлян готовы поддержать действующего мэра города Виталия Кличко.

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