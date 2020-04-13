Денисова анонсировала обмен пленными на этой неделе
Об этом в эфире канала "Украина24" заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews.
"Государство и Президент собираются вернуть всех граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и в России", - сказала она.
По ее словам, после освобождения все, кто вернутся, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом.
Она отметила, что в некоторых украинцев, находящихся в российских тюрьмах, в частности в "Лефортово", симптомы коронавирусной инфекции, эта информация проверяется.
"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", - добавила она.
Напомним, к подготовленному Украиной списку из 200 военнопленных, содержащихся в ОРДЛО и РФ, были включены 86 незаконно заключенных крымских татар.
Позже лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары, включенные в список на обмен, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов".
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