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Игорь Пилипенко
Редактор
13 апреля 2020, 14:30 20

Денисова анонсировала обмен пленными на этой неделе

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13 апреля 2020, 14:30 20
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Уже на этой неделе состоится обмен пленными по принципу "всех на всех"
Фото: Facebook
Уже на этой неделе состоится обмен пленными по принципу "всех на всех"

Об этом в эфире канала "Украина24" заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews.

"Государство и Президент собираются вернуть всех граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и в России", - сказала она.

По ее словам, после освобождения все, кто вернутся, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом.

Она отметила, что в некоторых украинцев, находящихся в российских тюрьмах, в частности в "Лефортово", симптомы коронавирусной инфекции, эта информация проверяется.

"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", - добавила она.

Напомним, к подготовленному Украиной списку из 200 военнопленных, содержащихся в ОРДЛО и РФ, были включены 86 незаконно заключенных крымских татар.

Позже лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары, включенные в список на обмен, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов".


коронавирус обмен пленных Владимир Зеленский Верховная Рада Людмила Денисова
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