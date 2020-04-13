Денисова анонсировала обмен пленными на этой неделе

Уже на этой неделе состоится обмен пленными по принципу "всех на всех"

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Уже на этой неделе состоится обмен пленными по принципу "всех на всех"

Об этом в эфире канала "Украина24" заявила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает RegioNews. "Государство и Президент собираются вернуть всех граждан Украины, находящихся на оккупированных территориях и в России", - сказала она. По ее словам, после освобождения все, кто вернутся, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом. Она отметила, что в некоторых украинцев, находящихся в российских тюрьмах, в частности в "Лефортово", симптомы коронавирусной инфекции, эта информация проверяется. "Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", - добавила она. Напомним, к подготовленному Украиной списку из 200 военнопленных, содержащихся в ОРДЛО и РФ, были включены 86 незаконно заключенных крымских татар. Позже лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары, включенные в список на обмен, могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов".

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