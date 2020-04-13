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13 апреля 2020, 18:04

Не доверяют никому: ни одна из властных институтов не смогла набрать хотя бы 50% поддержки электората в борьбе с COVID-19

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13 апреля 2020, 18:04
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Худшие оценки за противодействие коронавирус получили министерство здравоохранения и министерство внутренних дел. Если же рассматривать эффективность власти в целом, то антирекорд установила Верховная Рада, которой доверяют только 18% опрошенных
Фото: Shutterstock
Худшие оценки за противодействие коронавирус получили министерство здравоохранения и министерство внутренних дел. Если же рассматривать эффективность власти в целом, то антирекорд установила Верховная Рада, которой доверяют только 18% опрошенных

Результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 4-7 апреля 2020 года среди жителей Киева, свидетельствуют, что ни президент, ни премьер, ни Верховная рада не имеют доверия населения в борьбе с коронавирусом, пишет RegioNews.

Реакцию президента Зеленского на угрозу распространения коронавирус в Украине 47% опрошенных считают эффективной, 35% – дают противоположные оценки.

Действия Министерства здравоохранения считают эффективными 38%, неэффективными - 42%, 20% – не смогли ответить.

В отношении Министерства внутренних дел, только 38% считают действия этой институции эффективными, 35% – неэффективными, 27% – не смогли оценить.

Относительно эффективности действий премьер-министра Д.Шмыгаля, то 40% опрошенных было трудно ответить на этот вопрос. 28% – оценили его действия как эффективные, 32% – как неэффективные.

Если рассматривать деятельность руководства государства в целом, то 43% опрошенных скорее удовлетворены деятельностью президента Зеленского, 44% – дали противоположные оценки.

Деятельностью Премьер-министра Шмыгаля удовлетворены – 21%, не удовлетворены – 37%. При этом 43% пока не смогли дать оценок его работы.

Деятельностью Верховной рады Украины удовлетворены 18%, не удовлетворены – 63%, не смогли оценить – 19%.

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