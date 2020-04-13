Не доверяют никому: ни одна из властных институтов не смогла набрать хотя бы 50% поддержки электората в борьбе с COVID-19

Худшие оценки за противодействие коронавирус получили министерство здравоохранения и министерство внутренних дел. Если же рассматривать эффективность власти в целом, то антирекорд установила Верховная Рада, которой доверяют только 18% опрошенных

Фото: Shutterstock

Худшие оценки за противодействие коронавирус получили министерство здравоохранения и министерство внутренних дел. Если же рассматривать эффективность власти в целом, то антирекорд установила Верховная Рада, которой доверяют только 18% опрошенных

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