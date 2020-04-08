14:31  08 апреля
Шмыгаль анонсировал продление карантина, а в ОП - грядущую самую большую угрозу
15:56  08 апреля
Фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ
16:33  08 апреля
Венедиктова завела дело на Порошенко за реформу Верховного суда
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2020, 15:27 9

Мэр Фастова хочет наказывать нарушителей карантина рытьем могил

Читайте також
українською мовою
08 апреля 2020, 15:27 9
Читайте також українською мовою
Мэр Фастова Киевской области Михаил Нетяжук считает, что деньги нарушителей карантина бюджету не нужны, а взамен их нужно отправлять на исправительные работы копать могилы на кладбищах
Фото: wikipedia
Мэр Фастова Киевской области Михаил Нетяжук считает, что деньги нарушителей карантина бюджету не нужны, а взамен их нужно отправлять на исправительные работы копать могилы на кладбищах

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Нетяжук отметил, что к таким выводам его подтолкнула ситуация, когда 6 апреля, возвращаясь с кладбища, где прощались с умершей от коронавируса женщиной, он дорогой видел жителей города, которые нарушали правила карантина.

"Нарушителей более целесообразным было бы, наверное, не штрафовать (их деньги, на самом деле, городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительным", - написал Нетяжук.

Мэр города отметил, что такая форма воздействия действующим законодательством не предусмотрена, поэтому нарушителей остается штрафовать.

"Из-за одного равнодушного не должны рисковать все. Не будьте самонадеянными. При первых симптомах обращайтесь, пожалуйста, к семейным врачам за консультацией. Болезнь настолько скоротечна, что времени на реагирование практически нет", - добавил он.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавирус в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, что карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.

1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины. которые начали действовать с 6 апреля.


коронавирус карантин мэр Фастов
Возникает чувство беспечности: в Николаевской области коронавируса нет, но о феномене речь не идет
08 апреля 2020, 14:59
В Кировоградской области две смерти от COVID-19: что известно
08 апреля 2020, 14:52
Шмыгаль анонсировал продление карантина, а в ОП - грядущую самую большую угрозу
08 апреля 2020, 14:31
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 12:41
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 16:24
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Последние Популярные
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Алёна Коханчук
Все блоги »
Тимошенко против Порошенко: кто будет хозяйничать в Сумах
08 апреля 2020, 12:00
Перезагрузка "ЕС": Кто будет представлять интересы Порошенко в Ровенской области
07 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Все досье »