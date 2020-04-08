Мэр Фастова хочет наказывать нарушителей карантина рытьем могил

Мэр Фастова Киевской области Михаил Нетяжук считает, что деньги нарушителей карантина бюджету не нужны, а взамен их нужно отправлять на исправительные работы копать могилы на кладбищах

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Мэр Фастова Киевской области Михаил Нетяжук считает, что деньги нарушителей карантина бюджету не нужны, а взамен их нужно отправлять на исправительные работы копать могилы на кладбищах

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Нетяжук отметил, что к таким выводам его подтолкнула ситуация, когда 6 апреля, возвращаясь с кладбища, где прощались с умершей от коронавируса женщиной, он дорогой видел жителей города, которые нарушали правила карантина.

"Нарушителей более целесообразным было бы, наверное, не штрафовать (их деньги, на самом деле, городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительным", - написал Нетяжук.

Мэр города отметил, что такая форма воздействия действующим законодательством не предусмотрена, поэтому нарушителей остается штрафовать.

"Из-за одного равнодушного не должны рисковать все. Не будьте самонадеянными. При первых симптомах обращайтесь, пожалуйста, к семейным врачам за консультацией. Болезнь настолько скоротечна, что времени на реагирование практически нет", - добавил он.

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Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавирус в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, что карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.

1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины. которые начали действовать с 6 апреля.