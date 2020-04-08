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08 апреля 2020, 14:59 30

Возникает чувство беспечности: в Николаевской области коронавируса нет, но о феномене речь не идет

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08 апреля 2020, 14:59 30
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Из-за отсутствия коронавируса жители Николаевской области чувствуют себя расслаблено и не паникуют
Фото: скрин с видео
Из-за отсутствия коронавируса жители Николаевской области чувствуют себя расслаблено и не паникуют

Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина", передает RegioNews.

Отмечается, что в мире есть места, где о коронавирусе знают только по слухам - это Коморские острова, Кирибати, Лесото, Маршалловы острова, Микронезия и Николаевская область.

Стоит отметить, что в Николаевской области состоянием на 9:00 8 апреля по-прежнему не зарегистрировано случаев заболевания COVID-19.

В пресс-службе Николаевской ОГА отмечают, что за медицинской помощью обратился 1 пациент с подозрением на COVID-19, который госпитализирован в "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней". Сейчас в инфекционном стационаре находится 12 пациентов.

Всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратилось 79 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19, из них 64 пациента госпитализированы, 15 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 74 пациента. На сегодня 66 обследованных лиц имеют отрицательный результат, 8 проб в работе.

Из-за такой статистики у местных жителей возникает чувство беспечности, они верят, что вирус пройдет мимо них. В то же время, врач-эпидемиолог Святослав Протас говори, что о феномене речь не идет.

"Говорить о каком-то феномене в этой области не стоет. Я общался с коллегами, на самом деле там сейчас низкий уровень обращений", - рассказал Протас.

Начало со сравнениями стран и территорий- просто чудо!

Опубліковано Олегом Мудраком Середа, 8 квітня 2020 р.

Стоит отметить, что даже среди больных пневмонией в Николаеве - больных коронавирусом не выявлено. Такое заявление сделала начальник управления здравоохранения городского совета Ирина Шамрай в эфире ТРК "Март".

Ирина Шамрай

По ее словам, в николаевских больницах находятся 32 человека с диагнозом "пневмония", в том числе восемь детей. Обследование показало, что больных коронавирусом среди них нет.

"Все больные, относительно которых есть хоть малейшее подозрение, проходят соответствующее обследование. Каждого пациента, который обращается с вирусной инфекцией, мы отрабатываем как подозрение на COVID-19", - заявила она.

В городские учреждения здравоохранения поступили 1250 быстрых тестов. Проведено 42 обследования горожан, в том числе выездными бригадами, созданными при каждом Центре первичной медико-санитарной помощи.

"Мы готовы распределить по ЦПМСП еще 150 быстрых тестов, ведь с изменением подхода к обследованию и выявлению больных, вся нагрузка ложится именно на первичное звено", - отметила начальник управления. Также, по ее словам, ведется учет и наблюдение за жителями Николаева, прибывшими из-за рубежа. С 16 марта таких было 510 человек. В связи с завершением срока самоизоляции и по результатам обследований, 212 человек с учета сняты.

Напомним, что Минздрав разбирается, почему в Николаевской области нет больных COVID-19. Медицинские бригады уже работают на територии области. Не исключено, что были нарушены алгоритмы тестирования пациентов с подозрениями на коронавирус.


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