В Кировоградской области две смерти от COVID-19: что известно
Об этом сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь на личной Facebook-странице, передают RegioNews.
6 апреля от коронавирусной инфекции и сопутствующих осложнений умерла 84-летняя жительница Кропивницкого. 6 апреля в приемном покое Новомиргородской районной больнице скончалась 78-летняя горожанка. Врачи пытались помочь больной, но та прожила всего 7 минут. Экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус. Тело умершей лабораторно протестировали на COVID-19. Исследование показало положительный результат.
В целом на 8 апреля в Кировоградской области атипичной пневмонией болеют 57 человек. Из них 60 жителей Кропивницкого, 7 больных проживают в Кропивницком районе. В Долинском районе известно о 5 COVID-положительных. На стационарном лечении в областной больнице продолжают оставаться женщина из села Марьевка Компанеевского района, мужчина из села Палиивка Маловисковского района и мужчина из поселка Ольшанка.
Также Андрей Балонь сообщил, что в Кропивницком и Кировоградской области 27 медиков, которые оказывали помощь COVID-положительным пациентам, сами заразились коронавирусом. Это 6 врачей из Кировоградской областной больницы, 20 медработников из Областного клинического госпиталя ветеранов войны и медработник из частной клиники "Ацинус".
В то же время 26 мобильных бригад, начиная с 26 марта, обследовали экспресс-тестами 1375 жителей Кировоградской области.
8 апреля также стало известно, что исполком горсовета Кропивницкого принял решение выделить на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе 294 тысячи гривен.
Как писали RegioNews ранее, в Кировоградской области девять пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, один больной в коме.
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