Карантин в Украине: Кабмин ввел новые запреты

Учитывая ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине, правительство решило с 1 апреля ввести более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины

Учитывая ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине, правительство решило с 1 апреля ввести более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Кабмина.

В частности, во время карантина, который продлится до 24 апреля, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

– пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

– перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

– нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

– посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

– посещение спортивных и детских площадок;

– проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мер, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как отметили в правительстве, некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями.

Все остальные нововведения будут проработаны с учетом предложений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств.

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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел новые ограничения на передвижение людей.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

1 апреля на совещании у президента рассматривали возможность введения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице.