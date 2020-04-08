Шмыгаль анонсировал продление карантина, а в ОП - грядущую самую большую угрозу

Сейчас в Украине нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование

Фото: president.gov.ua

Сейчас в Украине нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, к такому согласию пришли на совещании под председательством президента Украины относительно борьбы с коронавирусом.

"Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что много украинцев ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными в отношении людей и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщили в правительстве, не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения. Более того, ВОЗ рекомендовала странам, где карантин дает свои результаты, максимально продлить его, пока будут выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль заявил во время заседания Кабмина 8 апреля, что говорить об ослаблении карантинных мероприятий в Украине можно будет говорить в мае, в случае снижения заболеваемости на COVID-19, а к тому времени карантин продлят.

"Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае месяце мы начнем вести разговор о возможном ослабление карантинных мероприятий. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца. В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику страны по определенному плану", - уточнил он.

По его словам, о плане правительство позже расскажет, он пояснит, когда "каждый будет знать свою роль, время и место, когда он начнет ходить на работу, когда он начнет полноценно работать, какие будут социальные стандарты нашей жизни в мае, масочный режим, социальные дистанции".

Также Шмыгаль добавил, что в правительстве разрабатывают рабочий график для сотрудников, чтобы у городского транспорта не было пиковой нагрузки.

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Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавирус в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, что карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.

1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины. которые начали действовать с 6 апреля.