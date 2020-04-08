Мер Фастова хоче карати порушників карантину викопуванням могил

Міський голова Фастова Київської області Михайло Нетяжук вважає, що гроші порушників карантину бюджету не потрібні, а натомість їх потрібно відправляти на виправні роботи копати могили на кладовищах

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Міський голова Фастова Київської області Михайло Нетяжук вважає, що гроші порушників карантину бюджету не потрібні, а натомість їх потрібно відправляти на виправні роботи копати могили на кладовищах

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Нетяжук зазначив, що до таких висновків його підштовхнула ситуація, коли 6 квітня, повертаючись із кладовища, де прощалися із померлою від коронавірусу жінкою, він дорогою бачив жителів міста, які порушували правила карантину.

"Порушників більш доцільним було б мабуть не штрафувати (їх гроші, насправді, міському бюджету не потрібні), а примушувати відпрацьовувати на копанні могил. Це було б більш переконливим", - написав Нетяжук.

Мер міста зазначив, що така форма впливу чинним законодавством не передбачена, тому порушників залишається штрафувати.

"Через одного байдужого не повинні ризикувати всі. Не будьте самовпевненими. За перших симптомів звертайтеся, будь ласка, до сімейних лікарів за консультацією. Хвороба настільки швидкоплинна, що часу на реагування практично немає", - додав він.

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Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус.

1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.