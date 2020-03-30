В Украине ужесточили карантин

С 30 марта 2020 года режим карантина, введенный 12 марта по всей территории Украины для предотвращения распространения COVID-19, становится жестче

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С 30 марта 2020 года режим карантина, введенный 12 марта по всей территории Украины для предотвращения распространения COVID-19, становится жестче

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Минздрава, размещенную на официальной Facebook-странице.

"Мы должны защитить украинцев. Я всю жизнь спасаю жизни людей и сейчас сделаю все, чтобы как можно меньше наших сограждан пострадали от коронавирус. Действовать надо быстро и решительно”, - заявил 29 марта на заседании Правительства министр здравоохранения Илья Емец.

Министры одобрили и приняли постановление, которое предусматривает более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными коронавирусом.

Отныне лица, которые посещали страны или регионы с местной передачей вируса в общине согласно ситуационных отчетов ВОЗ, подлежат изоляции в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территории Украины.

Следить за соблюдением обсервации будут через Электронный сервис для проведения мониторинга. Его Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать до 5 апреля 2020 года.

Областные администрации Украины должны обеспечить транспортировку, места для обсервации и надзор за тем, соблюдают ли украинцы самоизоляцию.

Напомним, что 25 марта Кабинет министров Украины продлил карантинные мероприятия на 30 дней - до 24 апреля включительно - и расширил чрезвычайную ситуацию на всю территорию Украины.

С 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.

Как информировали RegioNews ранее, по состоянию на 10 часов утра 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии коронавируса 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.