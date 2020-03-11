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11 марта 2020, 13:11 308

Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине

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11 марта 2020, 13:11 308
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Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире
Фото: censor.net.ua
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире

Как передает RegioNews, такое решение принял Кабмин на заседании 11 марта, сообщила народный депутат Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

По ее словам, карантин ввели с 12 марта на три недели - до 3 апреля.

В частности, карантин предусматривает:

- закрытие учебных заведений;
- запрещение массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут без зрителей происходить, и культурных мероприятий. Заседания Верховной Рады оставили);
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также, по словам нардепа, будет закрыта большая часть КПП. "С 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - уточнила Сюмар.

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Напомним, 10 марта в ходе заседания правительственного антикризисного штаба был принят новый усиленный план мер противодействия распространению в Украине коронавируса COVID-19.

10 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила некоторые рейсы в 16 стран из-за мер, связанных с коронавирусом, и пересмотрела частоту внутренних авиарейсов.

11 марта председатель ВР Дмитрий Разумков отменил народным депутатам заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире.

Власти Киева решили не ждать официального решения правительства по ограничительным мерам, направленным на борьбу с коронавирусом и с 12 марта ввели собственные запреты.

По состоянию на 10 марта коронавирус обнаружен во всех странах ЕС, в Китае пошел на спад.


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